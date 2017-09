Utrechtse (63) vecht al drie jaar tegen 'bizarre bekeuring'

Anne Moen (63) vecht al drie jaar tegen een bizarre bekeuring die ze kreeg voor het rijden door rood met haar snorfiets. ,,Ik was helemaal niet op die plek op dat moment. Ik was op mijn werk. Mijn chef heeft het bevestigd.’’ Het beroep van Moen is drie jaar na dato nog niet in behandeling.

Anne Moen wordt zo langzamerhand wanhopig van de bekeuring die ze wat haar betreft nooit had mogen krijgen. Moen zou op woensdagmorgen 13 augustus 2014 om tien over half negen met haar snorfiets door het rode verkeerslicht op de kruising Marnixlaan-Nieuwlichtstraat zijn gereden. Een agent zag het gebeuren en noteerde het kenteken. Een paar weken later plofte een bekeuring van 167 euro op de mat.

Moen dacht dat ze gek werd. Ze rijdt een paar keer per week met de snorfiets vanaf haar huis in Overvecht via de Marnixlaan naar Leidsche Rijn, waar ze in een verzorgingshuis werkt. ,,Maar nooit ’s morgens aan die kant van de weg, altijd aan de overkant. Belangrijker nog: op het tijdstip dat op de bekeuring staat, zat ik al op mijn werk. Ik was daar helemaal niet. Het klopt gewoon niet.’’

Quote Op het tijdstip dat op de bekeuring staat, zat ik al op mijn werk. Ik was daar helemaal niet Anne Moen

Verklaring

Haar locatiemanager heeft een verklaring getekend waarin zij bevestigt dat Moen om 08.40 uur op haar werk was. Moen besloot om beroep aan te tekenen tegen de bekeuring. ,,Als ik een verkeersovertreding bega, dan wil ik daar de verantwoordelijkheid voor dragen, maar een bekeuring voor iets waar ik niets mee te maken heb, dat accepteer ik niet.’’

Moen betaalde wel eerst de bekeuring voordat ze in beroep ging. ,,Dat is de procedure. Je moet eerst betalen en dan pas kan je bij de kantonrechter in beroep gaan.’’ De kantonrechter stelde Moen echter in het ongelijk. ,,Ik stond perplex, maar hij twijfelde niet aan de lezing van de agent. Misschien had ik mijn snorfiets dan wel uitgeleend’’, vroeg hij zich nog af. ,,Dat was echt niet het geval, want ik was op mijn snorfiets naar mijn werk. Ik denk gewoon dat die agent een verkeerd nummer heeft genoteerd. Als hij die bestuurder nou meteen had aangehouden, dan was deze misvatting niet ontstaan.’’

Hoger beroep

Nadat ze bot ving bij de kantonrechter is Moen in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. Dat beroep dient bij het Gerechtshof in Leeuwarden, maar nog steeds is haar zaak niet behandeld. ,,Ik heb al schriftelijke klachten ingediend dat het zo lang duurt, maar ik krijg steeds een snauwende medewerker aan de lijn. ,,We kunnen niet heksen mevrouw’’, kreeg ik de laatste keer te horen. ,,Ik begrijp dat ze veel zaken hebben liggen, maar ze kunnen wel beleefd blijven.’’

Moen laat het er niet bij zitten. Ze heeft inmiddels ook een brief naar de burgemeester gestuurd en blijft de bekeuring aanvechten. ,,Het gaat me allang niet meer om dat geld. Ik wil mijn recht krijgen.’’