Utrechtse (72) voor de rechter omdat ze te laat 112 belt na fatale val echtgenoot: ‘We zijn van jongs af aan samen’

Nieuwegei­ner Marcel D. (38) zwijgt tijdens proces over drugsbende en de moord op Wout Sabee

16:53 Nieuwegeiner Marcel D. (38) hult zich in stilzwijgen over de verdenking dat hij opdracht zou hebben gegeven om Utrechter Wout Sabee (70) in 2016 te laten vermoorden. Ook wil hij niets kwijt over de drugsbende waar hij de leider van zou zijn. D. beroept zich dinsdag op de eerste dag van zijn proces in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam op zijn zwijgrecht.