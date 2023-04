Utrechtse ambtenaren overtreden regels en roepen collega's op om in actie te komen tegen klimaatbeleid

Yuri strijdt met 99 wildvreem­den op een onbewoond eiland om 1 miljoen euro: ‘Het was heel pittig’

Een onbewoond eiland, vijftig Nederlanders, vijftig Vlamingen en strijd om 1.000.000 euro: dat is het tv-programma Million Dollar Island in een notendop. ,,Heftig, maar fantastisch”, vindt deelnemer Yuri. ,,Daar op het eiland had ik bij wijze van spreken een moord gepleegd voor de dingen waarover ik in Nederland klaagde.”