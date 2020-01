Utrechtse Anouk (30) doet mee aan Expeditie Robinson: ‘Het eerste dat ik na de opnames deed, was koffie drinken’

Utrechtse directeu­ren en politici maken morgen een dagje plaats voor jongere ‘vervangers’

17:50 Voor een dagje de baas zijn bij Douwe Egberts, de boel aansturen in de Jaarbeurs of leiding geven in het Spoorwegmuseum. In het kader van het evenement ‘Baas van Morgen’ maken jongeren morgen de dienst uit in Utrecht.