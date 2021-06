Utrechtse Ayeisha (25) woest na diefstal van zilveren WK-medaille: ‘Dit is heel laf, ik voel me uitgekleed’

De dieven sloegen in de nacht van maandag op dinsdag toe in de flat van McFerran aan de Begijnekade, die aan de Stadsbuitengracht in het centrum van Utrecht ligt. Behalve de zilveren WK-medaille werden ook een televisie, laptop en geld meegenomen. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze een ladder gebruikt om via het raam in het appartement op de eerste verdieping te komen. Daar is ook een handafdruk gevonden.