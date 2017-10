Utrechtse Bankstraat aan de regenton, dankzij Ellen

Plantjes water geven, ramen lappen of je auto wassen: allemaal dingen waar ‘duur’ kraanwater voor wordt gebruikt. Dat moet ook anders kunnen, dacht Ellen Visser. De bewoonster van de Bankstraat in Utrecht maakte zich hard voor de komst van regentonnen in haar straat, waardoor het water hergebruikt kan worden.

Het idee voor de regentonnen ontstond tijdens de organisatie van het jaarlijkse straatfeest. Toch had de komst van de tonnen nog aardig wat voeten in de aarde. In eerste instantie mochten ze niet aan de voorkant van de woningen geplaatst worden, omdat de straat openbare ruimte is. Na het bijwonen van een lezing over waterproof030, besloot Ellen Visser het nogmaals te proberen.

Visser diende het idee vervolgens in bij het Initiatievenfonds. Dit fonds zet zich in voor het uitvoeren van initiatieven van inwoners van Utrecht. Daarna zijn er handtekeningen verzameld, is een vergunning aangevraagd en werd vervolgens een gesprek gevoerd met het wijkbureau. „Uiteindelijk is er een ambtenaar langsgekomen om te kijken hoe het zat met het plaatsen van de tonnen in de openbare ruimte. Daarna is de aanvraag goedgekeurd.”

'Echt een kei'

Tijdens het straatfeest had de initiatiefneemster een quiz over water gemaakt en werden de tonnen onthuld. Buurvrouw Ria de Laat (78) is erg te spreken over de regentonnen, die voor alle bewoners van de straat toegankelijk zijn. „Ik vind Ellen echt een kei, ze heeft haar best gedaan en de hele straat plukt daar nu de vruchten van.” Het is niet het eerste initiatief dat in de Utrechtse straat wordt ontwikkeld. Zo zijn er dankzij bewoners bankjes gekomen, tegels gelegd en is er een buitenbibliotheek neergezet.

Dat regenwater goed gebruikt kan worden is voor de Utrechtse wel duidelijk. „Ik heb laatst een glas water uit de ton gehaald en een glas water uit de kraan. Ik vroeg aan een kennis welk water uit de ton kwam. Hij koos voor het glas kraanwater. Dat geeft wel aan hoe schoon het water is.”