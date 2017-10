Utrechtse basisscholen omzeilen nog altijd de inschrijfregels

Operatie Quint goed verlopen: vijfde pootje wordt museumstuk

19:58 De operatie van de beroemde Rotterdamse kater Quint is goed verlopen. Zijn vijfde poot is geamputeerd door chirurgen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het bijzondere pootje krijgt een plek in het Museum Diergeneeskunde van de faculteit. Dit heeft Quints dierenarts Leen den Otter vanavond laten weten.