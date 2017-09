De eerste editie van ‘den Utrechtsche Singelloop’ was in 1925 en werd georganiseerd door Nico Munzert. De wedstrijd bleek gelijk een schot in de roos, met tienduizenden mensen langs de kant. Rotterdammer Piet Dullaert, van Pro Patria, won in 1925. Hij was de sterkste van de 38 deelnemers. Dullaert kreeg een zilveren medaille en de Caravopoulo-wisselbeker, beschikbaar gesteld door de toenmalige burgemeester Fockema Andreae.

10.000 deelnemers

Qua deelnemersaantal heeft het loopevenement sindsdien een enorme sprong gemaakt. De organisatie verwacht op 1 oktober circa 10.000 hardlopers aan de start van de verschillende onderdelen. Hoofdafstand is de tien kilometer. Wie dat te ver vindt, kan kiezen voor de vijf kilometer. Ook zijn er Kidsruns van één en twee kilometer, speciaal voor kinderen. De start is op de Maliebaan, de finish bevindt zich in het Wilhelminapark.

Volledig scherm . © Singelloop De organisatie laat weten dat de groei er nog niet uit is, maar weet nog niet waar die groei zal eindigen. ,,Er doen dit jaar veel bedrijventeams en groep mee, meer dan anders'', probeert woordvoerder Sigrid van der Toorn de groei te verklaren. ,,Het is daarnaast een snel parkoers en je loopt door de stad.''

Het parcours van de Singelloop in Utrecht is het snelste ter wereld. In 2010 werd door de Keniaan Leonard Komon de tien kilometer afgelegd in 26:44 minuut.

Bereikbaarheid

De deelnemers lopen op een verkeersvrij parcours. Dat betekent dat er wegen en fietspaden worden afgesloten tussen 10:30 uur en 17:15 uur. Via gele omleidingsborden geeft de organisatie de alternatieve routes aan zodat weggebruikers eenvoudig op hun bestemming komen.

Zaterdag is de Maliebaan van 14.00 uur - 24.00 uur afgesloten (de oversteek van de Nachtegaalstraat, naar de Burgemeester Reigerstraat blijft mogelijk) en zondag is Utrecht Oost voor fiets en auto zeer slecht bereikbaar. Tot en met 20.00 uur is het gebied tussen het Wilhelminapark en de Maliebaan niet toegankelijk. ‘s Middags geldt dit ook voor de Adriaen Van Ostadelaan, de Maliesingel, de Tolsteegsingel, de Zonstraat, de Oosterstraat, de Homeruslaan en de Meckelenburglaan. Tussen 12.00 en 16.30 zijn de binnenstad en de Vogelenbuurt moeilijk te bereiken.

