Utrechtse boswachters treden streng op na aanvallen op schapen en reeën

Volledig scherm Boswachter Tim Hogenbosch is het zat dat loslopende honden de dieren in het bos aanvallen. © AD

Daar moet een einde aan komen, vinden de boswachters. Op het los laten lopen van een hond staat een boete, voor het op heterdaad betrappen van het doodbijten van een wild dier bedraagt de bekeuring al snel enkele honderden euro’s extra. „Dan spreek je over stroperij”, zegt boswachter Tim Hogenbosch van Staatsbosbeheer.

Hogenbosch schudt een beetje met zijn hoofd. Hij heeft net een mevrouw aangesproken die haar twee teckeltjes niet aan de riem had. „Ze zijn aangelijnd”, wijst ze naar de riem die de twee hondjes om de hals hebben. „Maar mevrouw, u heeft ze niet aan de riem”, antwoordt Hogenbosch heel vriendelijk. „Ze zijn alleen met elkaar verbonden. Ik zou er een boete voor kunnen geven.” De vrouw haakt daarop snel het kromme uiteinde van de paraplu achter de hondenriem. „Zo, dan heb ik ze nu toch aangelijnd.”

Quote Het is zeer frustrerend om weer een dood dier te zien, doodgebeten door een hond Boswachter Tim Hogenbosch

Het zijn de gesprekken die Hogenbosch bijna dagelijks heeft. „Ik probeer het gesprek aan te gaan en uit te leggen waarom de honden in sommige delen van het bos niet los mogen lopen. Het is zeer frustrerend om weer een dood dier te zien, doodgebeten door een hond. Ik kan blijven praten, maar misschien moet ik maar eens een statement maken door een boete uit te schrijven.”

Volledig scherm Boswachter Tim Hogenbosch is het zat dat loslopende honden de dieren in het bos aanvallen en zelfs doden. © Koen Laureij

De maat is vol

De maat is vol, menen de boswachters. „Er worden te veel kalfjes en schapen gegrepen”, weet Hogenbosch. „We waarschuwen al heel lang voor dit probleem. Het is écht een probleem aan het worden. Mensen weten het vaak wel, want als ze ons zien doen ze de hond snel aan de lijn. Ik snap de mensen wel die honden graag even willen laten rennen, maar daar zijn speciale losloopgebieden voor. Die zijn te vinden op onze website.”

De boswachters van Staatsbosbeheer werken samen met de boswachters van het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten. „We trekken als boswachters één lijn, We hebben lang geprobeerd het met praten op te lossen, maar nu geven we dus ook boetes. Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die wel de hond aangelijnd hebben. Sommige mensen hebben hun hond zelfs aangelijnd in een losloopgebied, omdat ze hun hond kennen en weten dat die achter een dier aangaat.”