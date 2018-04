Utrechtse broers verdacht van miljoenenfraude in de zorg

Kerkbezoekers Zeist massaal op de bon geslingerd

15:18 Tientallen bezoekers van het centrum van Zeist zijn op Goede Vrijdag bekeurd vanwege foutparkeren. Volgens Wouter Catsburg van de ChristenUnie/SGP was dat onterecht. Goede Vrijdag is volgens website Rijksoverheid.nl een officiële feestdag. Op zon- en feestdagen mag volgens de informatie op de gemeentelijke website Zeist.nl gratis worden geparkeerd in het centrum.