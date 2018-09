Utrechtse broers voor de rechter voor financieren jihad

De broers zijn half juni aangehouden, samen met een 40-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn. Ze zouden gezamenlijk duizenden euro’s hebben overgemaakt naar drie broers D. in het IS-strijdgebied (Irak en Syrië).

Een van die drie broers is Mohammed D. (41). Hij is de ex van de aangehouden vrouw uit Alphen aan den Rijn. Mohammed keerde eind 2016 terug uit IS-gebied en is al veroordeeld voor deelname aan de gewapende strijd. Hij zit een gevangenisstraf van drie jaar uit.

De andere twee betrokken broers zijn Karim (31) en Mimoun D (39). Mimoun is in 2015 samen met vrouw en kinderen naar het strijdgebied vertrokken. Karim volgde in 2016, met de vorig jaar veroordeelde Mohammed. Mimoun en Karim verblijven vermoedelijk nog altijd in het gebied of zijn daar omgekomen. De vrouw van Mimoun zit naar verluidt ondertussen in een vluchtelingenkamp en wil graag van daaruit met haar kinderen terugkeren naar Nederland. De broers staan op de ‘nationale sanctielijst terrorisme’.

Verdachte transacties

De broers Hassan en Hoissan die morgen in Rotterdam terecht staan, kwamen via de Financial Intelligence Unit in beeld door ongebruikelijke geldtransacties. Bij deze FIU komen verdachte transacties terecht via meldplichtige instanties, zoals banken. Naar aanleiding van deze transacties zijn de drie woningen van de verdachten in Utrecht (Kanaleneiland) en Alphen doorzocht. Administratie is hierbij in beslag genomen.

Bij de woning van Hassan in Utrecht werd daarnaast ook een vuurwapen en munitie gevonden. Hij verblijft sinds zijn aanhouding in juni in voorarrest. Zijn broer is enkele dagen na zijn aanhouding door de onderzoeksrechter naar huis gestuurd. En ook de vrouw uit Alphen aan den Rijn werd snel na haar aanhouding weer vrijgelaten.

Volgens de advocaat van Hassan, Mirjam Levy, is het vuurwapen de enige reden waarom hij na drie maanden nog altijd wél vast zit. ,,Deze zaak draait puur om de verdenking van naar Syrië overgemaakt geld. Voor terroristische misdrijven in IS-gebied zag de rechter-commissaris in juni al onvoldoende gronden.’’ Haar kantoorgenoot Oliver Much staat broer Hoissan bij.

Het Openbaar Ministerie doet volop onderzoek naar de financiering van zogenaamde uitreizigers. Tientallen verdachten zijn bij dit onderzoek al in beeld gekomen. Zij maakten allemaal tussen 2013 en 2017 een bedrag tussen de 100 en 17.000 euro naar IS-gebied. Terrorisme voorkomen en bestrijden is de voornaamste doelstelling van de zoektocht door het OM. Justitie ziet geld overmaken als steun aan de gewapende strijd (jihad) en dat is strafbaar.