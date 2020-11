Utrechtse brouwerij opent mini-pretpark: ‘Toch enig vertier in coronatijd’

,,Met de kerstdagen in aantocht en de horeca nog steeds gesloten, is er in coronatijd weinig te beleven. Om iedereen toch een beetje dat Disneyland-, Efteling- of wintercircusgevoel te geven, hebben we de Maximus eXperience Fun Walk geopend.” Het mini-pretpark bestaat uit verschillende attracties, zoals lachspiegels een rad-van-fortuin en een photobooth.

,,Wij zijn een brouwerij, die het af en toe net even een beetje anders doet. Mensen gezellig samenbrengen zit in ons dna. Dat gaat helaas nu even niet, maar we willen met onze Fun Walk creatief zijn en toch enig vertier brengen in deze coronatijd. Voor ons allemaal hopen we dat deze periode snel achter ons komt te liggen, maar tot het zover is gaan we er het beste van maken”, zegt directeur Ewald Visser.