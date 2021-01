Utrechtse burgemeester Dijksma opent hulplijn voor gedupeerden toeslagenaffaire. ‘Dit is een paarse krokodil’

550 Utrechters zijn slachtoffer van de toeslagenaffaire. De helft van hen is nog ‘zoek’. Dat zei burgemeester Sharon Dijksma vanavond in het NPO-programma Op1.

Dijksma zegt geschrokken te zijn van het nieuws dat de gedupeerde ouders een groot deel van de 30.000 euro die ze als genoegdoening krijgen meteen weer terug moeten betalen aan de Belastingdienst, de veroorzaker van de hele affaire. ,,Dat vind ik Kafka. Ik begrijp het niet. Ik ben bang dat dit exemplarisch is voor iets dat kennelijk jarenlang niet opgelost is. Je had verwacht - tenminste ik - dat de 30.000 euro naar de mensen zou gaan. Dat het een soort van tegemoetkoming en genoegdoening zou zijn. Nu blijkt dat het nog een ander traject met zich meebrengt. Dat is hartverscheurend.’’

Paarse krokodil

Utrecht opende een speciaal telefoonnummer om ouders op te sporen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire waar het kabinet Rutte III op strandde. Veel gezinnen moeten van de 30.000 euro 20.000 euro terug betalen aan de belangrijkste schuldeiser, en dat is vaak de Belastingdienst.

Dijksma roept Utrechtse ouders op zich te melden: ,,550 ouders in onze stad hebben er mee te maken. De helft daarvan hebben we in beeld, de andere helft niet. We willen hen graag door deze paarse krokodil heen helpen.’’

Buurtteam

Utrecht opende deze week een speciaal telefoonnummer. De campagne om iedereen in beeld te krijgen loopt via het buurtteam. Via 030-7400530, een speciaal telefoonnummer voor gedupeerde ouders, kunnen mensen contact opnemen. Nadat ouders zich hebben gemeld, wordt er binnen vijf werkdagen een afspraak met ze gemaakt.

