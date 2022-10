Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma bereidt zich in eigen stad voor op grote klimaattop in Egypte

Christine brengt met 70 kabouters boswande­laars in gesprek: ‘Jong of oud, eenzaam of niet’

Twee keer in de week sjouwt Christine van Exel in Doorn met een stuk of zeventig kabouters in een kruiwagen heen en weer. Ze zet de figuren langs een wandelpad in het bos, om bezoekers blij te maken. En ze wordt er zélf ook blij van.

28 oktober