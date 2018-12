Utrechtse burgemeester Van Zanen over geweld tegen hulpverleners: ‘dit kan echt niet‘

Fors geweld tegen hulpverleners en een serie autobranden tekenden het weekend in de regio Utrecht. De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen spreekt van onacceptabel gedrag tegen hulpverleners. „Hoe haal je het in je hoofd om geweld te gebruiken tegen hulpverleners?”

Op de Stanleylaan brak zaterdagavond brand uit in een portiek van een flat. Terwijl de brandweer de felle brand bestreed en ambulancepersoneel zich ontfermde over flatbewoners die rook hadden ingeademd, werden brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk vanuit het publiek. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. De brandweermensen doen aangifte vanwege het op hun gerichte geweld. Een van de brandweerlieden klaagde over een pijnlijk oor.

„Dit kan echt niet,” stelt een verontwaardigde burgemeester Jan van Zanen. „Het zal je vader, moeder, broer of zus maar zijn die door de brandweer uit de flat moest worden gehaald. Je moet juist trots zijn op hulpverleners, geen geweld tegen ze gebruiken. Dan kom je om te helpen en krijg je vuurwerk om je oren. Ik heb de brandweerlieden gesproken. Ze hebben angstige momenten gehad.”

Van Zanen bezocht de brandweerlieden zondagochtend, om ze een hart onder de riem te steken. ,,Ze houden zich sterk maar het hakt er echt in. Ook bij hun collega’s. Dit is onacceptabel. Je blijft met je handen af van hulpverleners. De eerste die aankwam bij de brand, kreeg direct een klap en een duw. Hij vertelde me; ik kan op dat moment wel een potje gaan matten met die mensen, maar ik moet gewoon met spoed aan het werk. Er waren mensen in gevaar. Twee andere brandweerlieden kregen zwaar vuurwerk naar hun hoofd gegooid. ,,Ze waren blij dat ze helmen op hadden, zo hard waren de knallen. Het is te bespottelijk voor woorden, blijf met je poten van deze mensen af.’’

Aanhoudingen

Aanhoudingen onder de vuurwerkgooiers werden niet verricht in Kanaleneiland, Wel hield de politie in de stad dit weekeinde vier personen aan op verdenking van brandstichting in auto's en werd in Veenendaal een man aangehouden voor het gooien van zwaar vuurwerk naar de politie. Van Zanen zegt blij te zijn met de aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat drie van de vier verdachten maandag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, met als doel hen tijdens de jaarwisseling in de cel te hebben. De vierde verdachte wordt nog verhoord.

Enkele autobranden op vrijdagavond luidden het onrustige weekend al in voor de hulpverleners. Op de Reitdiepstraat ging een BMW in vlammen op. Een getuige had de brandstichting gezien en seinde de politie in. Op basis van de getuigenverklaring kon de politie even later een 23-jarige Nieuwegeiner aanhouden op verdenking van brandstichting.

Diezelfde avond was het ook raak op de Bevinlaan in Kanaleneiland. Daar ging een Volkswagen Polo in vlammen op. Getuigen hadden ook hier de brandstichting gezien. De daders zouden zijn weggereden op een scooter. Bestuurder en bijrijder werden door de politie in de directe omgeving aangehouden. Het gaat om twee Utrechters van 22 jaar. Op de Marshalllaan stond dit weekeinde een Volkswagen Polo in brand. De politie kon op aanwijzing van getuigen een 17-jarige Utrechter aanhouden.

Het aantal uitgebrande auto's dit weekend staat op zes.

Zwaar beschadigd

De bewoners van de Stanleylaan kunnen volgens burgemeester Van Zanen vooralsnog niet terug naar hun woning terug, omdat het portiek zwaar beschadigd is door de brand waarbij met vuurwerk werd gegooid naar hulpverleners. De gemeente heeft gezorgd voor onderdak elders in de stad. De burgemeester heeft zaterdagavond de groep van twintig bewoners nog bezocht op de tijdelijke opvanglocatie in het Van der Valk hotel in Utrecht.