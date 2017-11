Utrechtse burgertent deelt zaterdag gratis hamburgers uit: 'We verwachten een gekkenhuis'

Het gloednieuwe filiaal in de Utrechtse Vogelenbuurt is nu aan het warmdraaien om zaterdag waarschijnlijk vijfhonderd hamburgers over de toonbank te zien gaan. ,,We verwachten een gekkenhuis”, zegt de vertegenwoordiger van Johnny’s. ,,Uit ervaring weten we dat er wel een rij van een paar honderd man kan staan.”