Utrechtse Dennis van Aarssen (24) durft al voorzichtig te dromen van een muzikale carrière

Ondraaglij­ke stank plaatst Utrechtse sportclubs voor dilemma: sporten of niet?

9 februari De schadelijke stof petrolad die in Alblasserdam uit een tank lekte en in de hele regio Utrecht te ruiken was, stelde veel sportverenigingen voor een dilemma. Sturen we kinderen het sportveld op of niet? In Leidsche Rijn, waar de penetrante geur als eerste te ruiken was, handelden verenigingen allemaal anders.