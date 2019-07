Utrechtse diamantrover (30) aangehouden in Spanje: voortvluchtige had uiterlijk aangepast

Een 30-jarige man uit Utrecht is in Spanje aangehouden. De man was al ruim een jaar voortvluchtig na een diamantroof, gepleegd rond Schiphol. Hij werd geïdentificeerd op basis van zijn vingerafdruk, nadat hij zich een ander uiterlijk had laten aanmeten.

De arrestatie vond plaats in Platja d’Aro aan de Spaanse Costa Brava. Dat gebeurde nadat eerder al huiszoeking was gedaan in een woning van de man, ten zuiden van Utrecht. Daar werden wapens en munitie gevonden en documenten die wezen op zijn verblijf in Spanje.

Criminelen

In gezelschap van twee in de Spaanse regio bekende criminelen werd de Utrechter aangetroffen in een druk uitgaansgebied. In samenwerking met justitie in Nederland is hij aangehouden. Hij bleek niet alleen zijn uiterlijk te hebben aangepast maar ook met valse, naar verluidt Roemeense, papieren in Spanje te verblijven.



Volgens Spaanse media probeerde de man op het laatste moment voor zijn arrestatie nog een horloge van 15.000 euro aan een van zijn metgezellen mee te geven. Dat kon worden verijdeld. De verdachte wordt volgende week donderdag uitgeleverd aan Nederland.

Roof