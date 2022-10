Utrechtse dierenambulance vernield, politie zoekt getuigen

Gewonde vogeltjes helpen, terwijl dat niet mag: 21.500 euro boete voor vogelop­vang na fikse misstanden

Vogelopvangcentra in Utrecht, Soest en Naarden verzetten zich tegen een fikse boete (21.500 euro) die het Openbaar Ministerie hen heeft opgelegd. Invallen brachten fikse misstanden aan het licht: behandelingen door onbevoegde medewerkers, werken met medicijnen waarvoor alleen een dierenarts bevoegd is en een administratie die niet op orde was.

28 oktober