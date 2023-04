Utrechtse drugsbende opgerold: 12 dealers opgepakt, blokken coke en hasj en 15.000 euro cash in woningen

Breaking Bad-taferelen: is ‘Dominee’ het brein achter gigantisch drugslab of juist het slachtof­fer?

Zelfs de vijver in de tuin werd gebruikt als afvoerputje om chemisch afval te lozen. Agenten wisten niet wat ze zagen toen ze drie jaar geleden een inval deden in een gigantisch drugslab in het kleine dorpje Overberg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dinsdag stond de 51-jarige bewoner van het pand voor de rechter. Is hij er in geluisd of was hij een belangrijke spil bij de productie van miljoenen xtc-pillen?