Utrechtse Elisa vindt ijzerdraad in hondenkoekjes Albert Heijn

De vrouw uit Utrecht gaf haar hond Roxy een hondenkoekje, maar die wilde ze vervolgens niet opeten. ,,Dat vond ik gek. Toen ben ik het koekje eens van dichtbij gaan bekijken en zag ik dat er stukjes ijzerdraad uit staken!”, vertelt Elisa. ,,Ik dacht eerst misschien is het iets anders, maar het voelde ook erg scherp en is glimmend zilver... Toen heb ik het pak op zijn kop gehouden en bleken er in meerdere koekjes ijzerdraad te zitten.”



Het gaat om de koekjes uit de verpakking ‘Smulbotjes mini’. Elisa heeft het pak gekocht bij de XL-Albert Heijn in de Utrechtse wijk Overvecht. Ze heeft contact gezocht met de supermarkt. Die vroeg haar de koekjes terug te sturen. ,,Dan gaan ze onderzoek doen. Ik vind dat ze al deze koekjes uit de schappen moeten halen. Dit is levensgevaarlijk. Mijn hond had zwaar gewond kunnen zijn.”



Om andere hondeneigenaren te waarschuwen, zette ze een bericht op Facebook. Haar bericht is meer dan drieduizend keer gedeeld. Mensen reageren verontwaardigd op de foto‘s.