Utrechtse ‘FietsRia’ is op weg naar huis haar lintje verloren

Houtenaar is eigenaar van uitgebran­de BMW: ‘Ik keek al tijden over mijn schouder’

16:43 Marco van Wonderen uit Houten is de eigenaar van de BMW Alpina die in de nacht van dinsdag op woensdag is uitgebrand aan de Elgarlaan in Oog in Al. Volgens Van Wonderen was de wagen uniek. De Houtenaar keek al tijden over zijn schouder of niemand de bak mee wilde nemen. Hij kon niet voorkomen dat de auto op 12 maart ‘op brutale wijze’ vlak voor zijn huis werd gestolen.