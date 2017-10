Utrechtse gemeenten bakkeleien over koopzondagen rond feestdagen

In Utrechtse gemeenten die nog geen wekelijkse koopzondag kennen, ontstaat in aanloop naar de feestdagen weer gekrakeel over de openstelling van winkels op de laatste twee zondagen van dit jaar. Dat zijn 24 en 31 december, pal voor kerstmis en op oudejaarsdag.

De kwestie speelt onder meer in Stichtse Vecht en Veenendaal, waar de koopzondag nog niet het gehele jaar of in alle kernen gemeengoed is. Detailhandel Nederland bepleitte eerder deze week een landelijke openstelling op de laatste twee zondagen van het jaar of de voorafgaande vrijdag en zaterdag, ook om topdrukte en filevorming te voorkomen in andere plaatsen.

De lokale politieke partij Maarssen2000 in Stichtse Vecht wil dat winkels daar in alle dorpen op zondag 24 en 31 december open kunnen zijn. Nu is dat alleen in de grotere kernen, Maarssen, Breukelen en Loenen toegestaan. Fractievoorzitter Ron Druppers heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil aanpassing van de verordening. Volgens hem vrezen ondernemers die niet open mogen een groot deel van de kerstomzet mis te lopen doordat hun klanten uitwijken naar omliggende plaatsen waar de winkels wel open zijn.

De dorpen Kockengen, Vreeland en Nigtevecht kennen een beperkt aantal winkels. In dat laatste dorp aan de Vecht laat een medewerker van de Attent-supermarkt overigens weten geen behoefte te hebben aan de extra koopzondagen.

'Onontkoombaar'

Veenendaal besloot vorig jaar tot een proef met zes koopzondagen in 2017. Daarin zijn 24 en 31 december niet opgenomen, 17 december wel. Gemeenteraadslid Kees Lochtenberg van Lokaal Veenendaal kondigt aan in november met een initiatiefvoorstel te komen om supermarkten in het centrum het gehele jaar de gelegenheid te geven open te gaan, dan wel het huidige aantal van zes koopzondagen te verdubbelen, of de zondagopenstelling geheel vrij te laten.