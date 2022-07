Utrechtse gemeenten kunnen definitief fluiten naar Eneco-jackpot van ruim kwart miljard euro

De zaak draait om de verkoop van Eneco in maart 2020 aan de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu. De wortels van de Utrechtse claim liggen in 2002. Toen verkochten de gemeenten en de provincie Utrecht het regionale energiebedrijf Remu voor ruim 1 miljard euro aan concurrent Eneco. Ze bedongen een percentage van de winst als Eneco zichzelf voor 2010 deels of volledig zou verkopen.

Geen financiële gevolgen

In 2019 stelde de Amsterdamse rechtbank de stichting Beheer Belangen al in het ongelijk, omdat het recht op nabetaling simpelweg in 2010 is vervallen. In december 2020 stelde ook de rechter in hoger beroep vast dat de voormalige eigenaren van Remu geen recht hebben op nabetaling. Volgens de rechter is er geen sprake geweest van ‘negatieve beïnvloeding’ door Eneco.