Utrechtse gemeenten recyclen oude matrassen

Van de ingeleverde matrassen worden de stalen veren opnieuw gebruikt als staal. Matrasomtrekken en tussendoeken worden, eventueel na reiniging, ook opnieuw gebruikt als grondstof. PU-schuim, latex en traagschuim kunnen hergebruikt worden voor bijvoorbeeld ondertapijt, judomatten, dempings- en isolatiemateriaal en vulling voor dashboards in auto’s.

Alle droge en niet sterk verontreinigde matrassen zijn in te leveren bij de container op het lokale recyclingstation. Natte of sterk vervuilde matrassen, met bijvoorbeeld urine- of bloedvlekken, zijn niet herbruikbaar en behoren tot het grof vuil. Een medewerker van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) zal ter plekke de mate van vervuiling beoordelen.