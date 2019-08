Utrechtse graffitikunstenaar JanIsDeMan gaat internationaal met zijn boekenkasten

FC Utrecht­baas Van Seumeren was ‘ontzettend bang’ voor agressieve supporters in Bosnië

21:29 Eigenaar Frans van Seumeren noemt de uitschakeling van zijn club FC Utrecht een ‘e-no-re-me’ domper. Net terug uit Mostar stelt hij de grote teleurstelling van supporters goed te kunnen begrijpen. Bovendien is de Harmelenaar blij dat de situatie in en rond het stadion in Bosnië niet uit de hand is gelopen. ,,Ik was ontzettend bang.”