Utrechtse gymnasiasten vinden Franse taal ‘formidable’

‘Formidable, formidable. Tu étais formidable, j’étais fort minable’, schalt Stromae uit de boxen in de aula. Uit volle borst zingen leerlingen het lied Formidable mee. Onder toeziend oog van een aantal ambassadeurs van Franstalige ambassades in Den Haag wordt vervolgens een groot spandoek onthuld en kunnen de workshops beginnen.

Volledig scherm Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Utrecht leerden striptekenen tijdens de Dag van de Franse taal. © Marnix Schmidt

Docente Sonia van den Broek wil de leerlingen in contact brengen met de Franse cultuur. ,,Het is zo belangrijk dat je niet alleen woordjes stampt, maar ook informatie geeft over de identiteit van de Fransen.’’ Om hier meer over te leren kunnen leerlingen vandaag bijvoorbeeld een spoedcursus striptekenen krijgen van Maria Paz-Matthey, is er een workshop opera zingen en vertelt Stefan de Vries over zijn ervaringen als correspondent voor RTL in Parijs. Ook worden er crêpes verkocht, waarvan de opbrengst naar een school op Saint-Martin gaat.

Nuttige grammatica

Het is volgens de, uit Bordeaux afkomstige, docente vooral belangrijk om op een actuele manier uit te leggen waarom de grammatica nuttig is. ,,Als iemand bijvoorbeeld vertelt hoe zijn vakantie was kun je op dat moment uitleggen waarom in dat geval de passé composé gebruikt moet worden.’’

Populaire films als Entouchables en Samba en de muziek van Stromae dragen ook bij aan de populariteit van de Franse taal. ,,In de les luisteren we naar raps en dan schrijven we de woorden mee’’, vertelt een leerling uit 5 gymnasium. Zij wil de Franse taal met een specifieke reden onder de knie krijgen. ,,Ik wil misschien in het Franse deel van Canada gaan studeren, dus dan is het wel handig om de taal te beheersen.’’

Altijd van pas

Een gymnasiumleerling met het vakkenpakket Natuur & Techniek heeft bewust gekozen voor Frans als vreemde taal. ,,Het is niet gebruikelijk met mijn pakket, maar er zijn zoveel landen waar Frans wordt gesproken, ik denk dat het altijd van pas zal komen in de toekomst.’’ Van den Broek hoopt dat ook andere scholen het belang van de Franse taal inzien. ,,Het is behalve een vakantieland ook een handelspartner en bijna een buurland. Frankrijk is zoveel meer dan Edith Piaf, baguettes en camembert.’’