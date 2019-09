Utrechtse Heuvelrug is marinierssoap zat en stuurt boze brief naar Den Haag

Utrechtse Heuvelrug doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om vast te houden aan de verhuizing van de mariniers van Doorn naar Zeeland in Vlissingen. En wel zo spoedig mogelijk, schrijft de gemeente vandaag in een brandbrief.

De brief is een reactie op een passage in defensiebegroting waarin staat dat een besluit over de verhuizing niet voor 2021 te verwachten is. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil echter snel zekerheid hebben over de verhuisplannen zodat het zelf door kan met de bouw van vijfhonderd woningen op het terrein van de Van Braam Houckgeestkazerne.

,,Aan de huidige onzekerheid heeft niemand iets, de mariniers niet, wij als gemeente niet en onze inwoners ook niet’’, zegt wethouder Rob Jorg in een toelichting op de brief die later vandaag richting Den Haag gaat. ,,We willen dat Den Haag vasthoudt aan de verhuisplannen zodat wij door kunnen met de bouw van een duurzame wijk. Wij moeten tegemoet komen aan de behoefte van woningen en wij hebben de maatschappelijk uitdaging om de vergrijzing in goede banen te leiden.’’

Geduld

Jorg gaf aan dat het geduld op is. De ‘marinierssoap’ duurt al veel te lang. ,,We hebben ons als gemeente altijd rustig gehouden en netjes gedragen. In Zeeland is men actiever geweest, maar wij zijn er altijd vanuit gegaan dat er een afspraak ligt waar we op konden vertrouwen. Nu zien we dat de besluitvorming maar blijft duren en duren en de onrust toeneemt. Vandaar dat we ons nu - op aandringen van de gemeenteraad - actief gaan opstellen naar Den Haag toe. We willen ook in gesprek met de Tweede Kamerfracties om onze standpunten en het ongeduld kenbaar te maken.’’

Hij vervolgt: ,,We snappen het belang van de mariniers en hun gezinnen, maar wij als gemeente hebben ook onze belangen. En dat is dat de mariniers spoedig vertrekken, zoals afgesproken. Onze woningmarkt staat onder druk, het vrijkomende mariniersterrein biedt een unieke kans om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. Het plan is om een eigentijdse en duurzame dorpse wijk te bouwen, waar wonen, werken en sporten tot hun recht komen.’’