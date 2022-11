Utrechtse Heuvelrug wil liefst 260.000 zonnepanelen op de daken van huizen en bedrijven

Er liggen nu zo’n 40.000 panelen op de ongeveer 16 procent van het daarvoor geschikt dakoppervlak en dat is goed voor ongeveer 6700 huishoudens. Met het doel van 0,08 teraWattuur te besparen. Daarmee zou de gemeente klimaatneutraal moeten zijn in 2050. De ambitie is er, maar er klimaatwethouder Karin Oyevaar staat voor een ware krachttoer om alle doelen te halen. Voorlopig zet de wethouder vooral in op zon.

Onlangs liet het college al weten mee te willen werken aan de aanleg van twee zonnevelden. Ook ziet het gemeentebestuur wel iets in het zonnelint langs de A12. Energie uit wind komt in deze collegeperiode niet meer op de politieke agenda.

Er is in de gemeente in potentie ruimte voor 520.000 zonnepanelen, maar lang niet alle daken zijn geschikt. De meeste panelen liggen op particuliere huizen. Bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties blijven achter. Dat blijkt uit een rapport van Duurzaamheidskaart Pro.

,,De grootste winst valt op dit moment te behalen bij schoolgebouwen en daken van bedrijven op bedrijventerreinen”, zegt wethouder Oyevaar. ,,Daar zullen we de komende tijd dan ook extra op inzetten. Bijvoorbeeld door samen met scholen naar de mogelijkheden te kijken en dak-eigenaren van advies te voorzien. We kunnen goede voorbeelden delen met andere gemeenten en zo van elkaar leren. Het streven is om in 2030 de helft van alle geschikte daken vol met zonnepanelen te hebben liggen.”

