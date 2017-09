Utrechtse horecaman krijgt ‘de oudjes zeker aan het dansen’

Grote fan van Nico Haak?

,,Er is een wereldhit van André Hazes, ik geloof De Vlieger, die mede door Nico Haak is geschreven. Die man werd vreselijk onderschat. De generatie waar ik nu mee aan de slag wil, kent hem. Oudjes beginnen meteen over die elastieken benen. Het staat voor vrolijkheid, dus een perfecte naam voor mijn danssalon.’’

Hoe kwam je op dit idee?

,,Ik werk ook een aantal dagen per week in de dagopvang van vroeg-dementerenden. Daar heb ik gemerkt dat deze mensen na een uurtje niet meer weten wat ze geluncht hebben, maar zet een plaat van James Last op en ze zingen mee. Dat is zo bijzonder.’’

Dus muziek is goed voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen?

,,Absoluut. Dat zei breinprofessor Scherder ook bij DWDD. Muziek is gezond en het kietelt ons geluksgevoel. Juist ouderen brengt het terug naar de gelukkige periode dat ze jong waren.’’

Wat gebeurt er als jij met je danssalon arriveert?

,,Dan neem ik platenspeler en lp’s mee en ga ik bij de bewoners langs. Samen proberen we erachter te komen wat hun lievelingsplaat is. Dat haalt vanzelf allerlei herinneringen boven. Of het nu Kleine Kokette Katinka is of Blueberry Hill. Spotify helpt ook mee, anders had ik een vrachtwagen met platen nodig.’’

Gaan de elastieke beentjes nog van de vloer?

,,We sluiten het op bijvoorbeeld zondagmiddag af met anderhalf uur Foxy Foxtrot Danssalon. Meteen een leuke gelegenheid voor de familie om er ook bij te zijn. Drankje, hapje en gezellige muziek. Ik draai ook op bruiloften en partijen. Dan krijg ik de mensen aan het dansen. Dat lukt me bij deze oudjes ook.’’

Welk verzorgingshuis kan de slingers gaan ophangen?

,,Ik zoek nog een tehuis dat wil fungeren als try-outlocatie. Ze mogen mailen naar foxyfoxtrot@icloud.com. Dan kom ik gratis en voor niets langs om te laten zien dat het écht leuk is.’’