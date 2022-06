Utrechtse huisarts werkt meerdere diensten achter elkaar en is soms doktersassistent: ‘Systeem stort in’

Gepensio­neer­de arts Tom staat in Jaarbeurs dagelijks paraat voor vluchtelin­gen uit Oekraïne: ‘Ik wil helpen’

Tom Geers (68) is al een paar jaar met pensioen, maar de voormalige internist van het St. Antonius Ziekenhuis houdt nu vrijwillig samen met acht gepensioneerde collega-artsen dagelijks spreekuur voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in de opvang in de Jaarbeurs. ,,Oorlogstrauma’s, verkrachte vrouwen, drugsverslaafden met aids, kinderen met griep; alles krijgen we binnen. We zijn ontzettend hard nodig nu.”

8 april