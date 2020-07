Utrechtse interim-burgemeester gaf noodbevel vanwege coronademonstranten met tassen vol stenen

Debby zat naast haar vriend Rob toen hij werd doodgescho­ten: ‘Het was verschrik­ke­lijk’

8:00 Rob van Eijk werd zaterdag een jaar geleden op een parkeerplaats in Houten in zijn auto doodgeschoten. Zijn vriendin Debby zat naast hem toen hij met kogels werd doorzeefd. ,,Het was verschrikkelijk, dit gun je niemand.”