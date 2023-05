Utrechtse Intisar (16) maakt indruk met speech over hokjesdenken: ‘Ik pas zelf ook in geen enkel hokje’

Rustig naar de tram? Rolstoeler Erik (47) niet: hij moet vier wheelies maken om veilig de halte te bereiken

Met de sneltram naar Utrecht reizen gaat prima, dat is het probleem niet. Maar veilig de tramhalte dicht bij zijn huis in Nieuwegein bereiken, dát is voor rolstoeler Erik Roza telkens opnieuw een hachelijke onderneming. Hij hoopt dat de gemeente snel maatregelen treft. ,,Mij lijkt het een kleine moeite.”