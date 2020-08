Utrechtse Intratuin boycotten om flamingo’s? ‘Kwik, Kwek en Kwak worden met liefde verzorgd’

Eveline (100) is al 80 jaar lid van vrouwen­club YWCA: ‘Ik probeer up-to-da­te te blijven’

19:20 Ze heet volledig Eveline van der Most van Spijk - van Lennep en is van adel. ,,Niet zo heel hoog hoor. Ik ben een jonkvrouw. U mag me mevrouw Van Spijk noemen.’’ De Utrechtse ‘mevrouw Van Spijk’ is deze week 100 jaar geworden én is al 80 jaar lid van de christelijke vrouwenorganisatie YWCA.