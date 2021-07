Utrechtse kamer zoeken is hels karwei, Jasmijn (19) is wanhoop nabij: ‘Zit ik straks in een camper op de camping?’

De krapte op de ‘studentenhuizenmarkt’ is iets waar veel jonge kamerzoekenden nu al tegenaan lopen. De 19-jarige Jasmijn Serle gaat komend jaar diergeneeskunde studeren aan de Universiteit Utrecht. Ze zoekt al sinds april naar een kamer, en is de wanhoop nabij. ,,Ik heb al rond de twee- à driehonderd e-mails gestuurd. Meestal hoor ik niks terug, af en toe een afwijzing en een enkele keer een uitnodiging voor een hospiteeravond”, zegt Serle. ,,Die heb je dan ook wel eens online: dat voelt ontzettend onpersoonlijk. Het geluid is slecht en het is moeilijk om een goed beeld van elkaar te krijgen.”



Over een maandje moet Serle haar huidige kamer in Leiden verlaten, en ook haar ouders op Texel wonen niet bepaald op ‘pendelafstand’. ,,Ik vind het behoorlijk genânt dat ik in mijn eerste studiejaar misschien wel met een camper op een camping moet staan. Te belachelijk voor woorden: waarom doet de gemeente hier niets aan?”