Kersenakker in Cothen uitgeroepen tot Leukste Straat van Nederland: 'Het voelt alsof we een familie zijn'

De Kersenakker in Cothen viert vandaag dat ze is uitgeroepen tot Leukste Straat van Nederland. Dit gebeurt in het kader van Nationale Burendag. De hele straat is omgetoverd tot het Caribische Curacao.

Het enige dat ontbreekt om je in Curacao te wanen, is een zonnetje. Het regent dat het giet, maar dat mag de pret absoluut niet drukken. De inwoners van de veertien rijtjeshuizen hebben hun dikke jas en paraplu van stal gehaald en dansen zich warm op de tropische muziek van de DJ.

Om nog iets meer in de Caribische sferen te komen, maakt de chef plaatselijke lekkernijen op de barbecue klaar en staan er in de koelkast biertjes die je normaliter alleen op het eiland kunt krijgen. Natuurlijk kan een levensgrote foto van Willemstad ook niet ontbreken en er treden zelfs echte carnavalsdanseressen op. In een heel blote outfit schudden zij de heupen los in de eerste echte herfstkou, maar gelukkig staan ze wel droog onder de partytent.

Niet weg te slaan

Een leuker feest kan buurtbewoner Yarah Blom van den Berg zich niet wensen. De 24-jarige Cothenaar woont sinds een jaar op de Kersenakker, maar heeft nu al besloten om er nooit meer weg te gaan. De band met haar buren is heel intens geworden. Toen ze een wedstrijd voorbij zag komen voor de leukste straat van Nederland, twijfelde ze dan ook geen moment en schreef zich in.

De wedstrijd werd georganiseerd door het Curacao Toeristen Bureau. Zij vroegen straten vlogs in te sturen, waarmee ze een Caribisch feest en een reis voor één gezin uit de buurt konden winnen. Dat leek Blom van den Berg wel wat, dus samen met de straat draaide ze een filmpje in elkaar. Hierin vertellen ze hoe leuk ze het met elkaar hebben en wat ze samen allemaal doen.

En dat is nogal wat, want de buren zijn niet bij elkaar weg te slaan. Volgens Blom van den Berg is er altijd wel iets te beleven in de straat. Niet alleen zitten ze vaak met z'n allen samen in één van de voortuinen, maar er is ook een speeltuin waar alle kinderen regelmatig samenkomen. Daarnaast organiseren ze ieder jaar een feest op Burendag en gaan ze regelmatig met elkaar uit eten. ,,Toen ik nog bij mijn ouders hier om de hoek woonde, was dat echt niet zo. Dit is echt bijzonder.”

Beter een goede buur, dan een verre vriend

Ook buurvrouw Bianca van Hengstum (39) denkt er zo over. Zij woont al vijftien jaar op de Kersenakker en gaat er nooit meer weg. ,,Dan zou ik de gezelligheid te erg missen. Ze zeggen vaak dat je beter een goede buur dan een verre vriend kan hebben en dat is volgens mij echt waar. Ik kan bij al mijn buren midden op de dag aankloppen en dan staan ze klaar. Al is het maar voor een ei of een pleister of misschien wel of iemand even op de kinderen wil passen. Het voelt alsof we een familie zijn. Als zij verdriet hebben dan heb ik dat ook.”