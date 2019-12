Utrechtse Kiki Düren (27) ontsnapt op het nippertje aan lawine in Oostenrijk: ‘Mijn moeder schreeuwde: Ski voor je leven!’

Op donderdagmiddag gaan Düren, haar vriend Sander, haar moeder en de vriend van haar moeder de piste op in het Oostenrijkse wintersportdorp Mallnitz. ,,Wachtend op de skilift zagen we dat medewerkers zenuwachtig deden en verrekijkers gebruikten’’, vertelt Düren, die in het dagelijks leven lifestyle-journaliste is. ,,Er kwamen politiemannen de berg op en in het liftje voor ons stapten mensen met jassen waar ‘lawine-expert’ opstond. Toen we eenmaal boven waren, zagen we in de verte, offpiste, sporen van een eerdere lawine, helikopters en speurhonden.”