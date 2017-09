Utrechtse koffie doet het goed in jaarlijkse Koffie Top 100

De jury van Misset is vol lof. ,,Deze wijn- en koffiebar mag in Utrecht als verborgen pareltje gelden, in de Koffie Top 100 staat de zaak, met wéér plek twee, vol in de spotlight.” Talud9 ligt aan de Donkere Gaard en combineert zijn specialismen: wijn en koffie. En dat doet het goed, zo oordeelt de jury. ,,De espresso heeft een fijne, volle body en je proeft zwarte bes en perzik. De mooie presentatie met een glaasje in een stenen schaaltje past bij de uitstraling van de zaak. De barista weet waar hij over praat en heeft veel koffiekennis. Hij is zeer gastvrij en vol passie met zijn vak bezig.”