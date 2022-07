Utrechtse kopers zijn blijer met hun woning dan huurders: dit is de reden

Over het algemeen zijn de meeste kopers en huurders in Nederland tevreden met hun stek, al valt wel op dat het percentage van huiseigenaren dat tevreden is met een woning (94,6 procent) een stuk hoger is dan bij huurders (72,3 procent).

Tevreden Utrechters

De cijfers van Utrecht komen overeen met de landelijke trend. Hier is 72,4 procent van de huurders tevreden met hun woning. In 2018 was dit nog 75,1 procent. Het contrast met woningeigenaren is groot. In deze groep was 95,5 procent tevreden, tegenover 94,3 procent in 2018. Bij zowel huurders als kopers is dus een lichte daling in de tevredenheid te zien.