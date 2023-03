Utrechtse kraamverkopers moeten volgend jaar loten om een plekje: ‘Iedereen gelijke kans’

Met het nieuwe systeem krijgen ondernemers, die voldoen aan de voorwaarden voor een bepaalde kraamplek, een lotnummer. Via een openbare loting wordt bepaald wie op welke plaats mag verkopen. Alle andere aanvragen worden afgewezen. Volgens het college van burgemeester en wethouders (B&W) worden de vergunningen zo op een eerlijke manier verdeeld. ‘Deze manier van werken is transparant en geeft ondernemers de meeste duidelijkheid’, schrijft het college.

Gelijke kansen

Kraamhouders die soms al tientallen jaren op de hoek van de straat hun eten of spullen verkopen, maken zich grote zorgen, omdat hun vergunning dit jaar afloopt. Europese regels bepalen dat i edereen evenveel kans moet maken op een standplaatsvergunning .

Loten is de meest eerlijke manier om te bepalen wie op welke plek mag verkopen, concludeert het college van B&W na een onderzoek. Andere opties, zoals ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, een veiling of selectie op basis van voorwaarden, vielen af.

Het is nog niet helemaal zeker of er écht met loting wordt gewerkt. Dat wordt besloten tijdens een vergadering met de gemeenteraad op 23 maart.

Meer vergunningen

Het college van B&W laat weten dat er volgend jaar 86 vergunningen worden gegeven, 5 meer dan in 2023. Het doel is dat dit aantal toeneemt. ‘Vanwege de groei van de stad vinden we het voor de hand liggen om de komende jaren extra plekken toe te voegen.’ Er zijn straks 77 plekken voor kraamverkopers. De twee locaties op de brug aan de Oudegracht worden naar het Vredenburg verplaatst, om de veiligheid en doorstroming van de voetgangers te verbeteren.