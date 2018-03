Utrechtse kroongetuige legt verklaringen af over liquidatiegolf: ‘Geweten begon te knagen’

Justitie heeft een nieuwe kroongetuige geworven die explosieve verklaringen heeft afgelegd over een lange reeks onderwereldmoorden in zowel de regio Amsterdam als Utrecht.

De kroongetuige is Utrechter Nabil B. (30). Hij spreekt over liquidaties en voorbereidingen daartoe. Hij had zichzelf gemeld als getuige en heeft in december 2017 een kroongetuigendeal gesloten.

B. wijst de beruchte Redouan T. uit Vianen aan als opdrachtgever van meerdere liquidaties. In opdracht van tussenpersoon Saïd R. zegt B. auto’s te hebben geregeld en foto’s van doelwitten te hebben gemaakt. Zowel Redouan T. als Saïd R. zijn voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie heeft 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip waarop hun aanhouding volgt.

Redouan T. wordt in het criminele milieu al jaren beschuldigd van het geven van opdrachten voor vele liquidaties. Voor de uitvoering van de moord en de moordpoging zit een groepje Amsterdamse criminelen vast.

Vergissing

Tot zijn schrik zag Nabil B. dat een auto die hij had geregeld, gebruikt was bij de liquidatie van Utrechter Hakim Chengachi in januari vorig jaar in Utrecht-Overvecht. Dat was een vergissing. Buurtgenoot Khalid H. had vermoord moeten worden. Twee dagen later probeerde de groep H. alsnog te liquideren in dezelfde buurt.

De familie Chengachi kwam er snel achter dat Nabil B. betrokken was bij de moord op Hakim en sprak hem daarop aan. Dat kwamen zijn opdrachtgevers weer snel te weten. Via versleutelde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) bespraken Nabil B.'s vermoede opdrachtgevers dat ‘iedereen van hem zou gaan slapen’ (vermoord zou worden) als hij namen zou noemen.

De liquidaties waarover Nabil B. spreekt, spelen zich af in de onderwereldvetes waarin criminelen van Marokkaanse origine uit beide regio's hoofdrollen spelen. Het is voor het eerst dat justitie in die doorgaans zeer zwijgzame milieus een kroongetuige heeft weten te werven.

In het criminele milieu ging men er al lang van uit dat een kroongetuige verklaringen aan het afleggen was, maar de onthullingen die deze spijtoptant heeft gedaan, sloegen niettemin in als een bom. Het Openbaar Ministerie presenteerde de getuige vrijdagmiddag in een inleidende zitting in de zaak over de liquidatie van Chengachi en de verijdelde poging tot liquidatie van Khalid H.

Geweten

Advocaat Derk Wiersum lichtte namens Nabil B. toe waarom hij kroongetuige werd. De moorden van de groep waarvoor hij werkte, waren ‘aan zijn geweten gaan klagen’ en ‘de vergismoord op zijn goede bekende Hakim Changachi’ was de druppel die de emmer deed overgelopen. „Mijn cliënt neemt zijn verantwoordelijkheid en accepteert de vergaande consequenties voor hemzelf en anderen.”