Utrechtse Krystle fotografeert haar opa Frans (89) die door coronavirus op sterven ligt: ‘We willen niet dat hij alleen sterft’

OPINIE ‘Corona brengt nu aan het licht hoe onze samenle­ving knelt voor ouderen’

14:45 Zelfstandig wonende ouderen in Utrecht zitten niet alleen in isolement door corona. Stijn Rombouts, werkzaam in de thuiszorg en voorzitter van DWARS in Utrecht, de jongerenorganisatie van GroenLinks, merkt dat ouderen juist nu vastlopen in keuzemenu’s en in technologische veranderingen.