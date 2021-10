Utrechtse kunstenaars portretteren oud-burgemeester Jan van Zanen voor de eeuwigheid: ‘Ik heb geen geduld’

Kunste­naars laten met festival VONK zien: er is letterlijk licht aan het einde van de tunnel

12 oktober Het idee werd geboren in de donkerste dagen van corona, toen de theaters hun deuren noodgedwongen gesloten hielden en de creatieve sector op zijn handen zat, in lijdzame afwachting van betere tijden. ,,Toen konden we een klein lichtpuntje om naartoe te werken heel goed gebruiken’’, zegt de Houtense cultuurmakelaar Bea Nederhoff.