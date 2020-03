Utrechtse Lonneke (25) al drie weken in quarantaine op luxe jacht in Italië: ‘Ik leef van dag tot dag’

Wat doet een jonge Utrechtse vrouw aan boord van een jacht in Italië?

,,Ik werk als stewardess en manager housekeeping op dit schip, samen met acht bemanningsleden uit alle delen van de wereld. Normaal zouden we nu op de Middellandse Zee varen, maar door de coronacrisis is alles anders gelopen. We liggen al drie weken vast in de haven van Imperia aan de Italiaanse Riviera. Gasten zijn er uiteraard niet en ook de Russische eigenaar is niet aan boord.”