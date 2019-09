Utrechtse mag 22 chihuahua’s voorlopig in huis houden

De vrouw is door de Raad van State in het gelijk gesteld. Tegen de bewoonster van de straat Ardennen in Lunetten lopen al jaren procedures, omdat er volgens de buurt sprake is van overlast. Ook zou het houden van zoveel honden in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente Utrecht oordeelde daarop in 2018 dat het aantal chihuahua’s zou moeten worden beperkt tot maximaal tien. Ook legde de gemeente haar een dwangsom op van 10.000 euro. De bewoonster, die in het verleden chihuahua’s fokte, ging daarop in hoger beroep.

De Raad van State oordeelt nu dat de bewoonster in afwachting van de bodemprocedure, waarin de zaak opnieuw wordt onderzocht en een definitief oordeel wordt geveld, al haar hondjes mag houden. Ook is de dwangsom van tafel en moet de gemeente Utrecht de proceskosten betalen.

Volgens een aantal buren zorgen de hondjes al jaren voor stank en geluidsoverlast. ,,Het zijn er teveel; ze kan ze niet in de hand houden’’, aldus een omwonende. Een andere omwonende spreekt van een trieste situatie. ,,Ze is erg gehecht aan de hondjes.’’ Zelf was de bewoonster niet bereikbaar voor een reactie.

Cavia

De vrouw, die sinds 2003 in de hoekwoning aan Ardennen woont, laat de hondjes in groepen van tien drie keer per dag uit. Zij bestrijdt dat het houden van chihuahua’s in strijd is met de woonbestemming. In de woonkamer heeft ze een aantal benches geplaatst; ook komen de honden, niet groter dan een cavia, niet meer in de achtertuin.