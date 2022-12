Utrechtse Marokko-supporters in extase na winst op Spanje, ME grijpt in om rust terug te brengen

Winst Marokko gevierd in voetbalkan­ti­ne Overvecht, ook in Lombok mensen de straat op

In de kantine van voetbalvereniging SV Overvecht DE DREEF in Utrecht hangen de rood-groene slingers voor Marokko en de oranje vlaggetjes voor Nederland door elkaar. Bijna alle stoelen in het clubhuis zijn zondagavond bezet. De tv staat aan, veertig paar ogen zitten vastgeplakt aan het beeldscherm en niet veel later gaat het dak eraf. Na de wedstrijd werd ook in Lombok feest gevierd.

27 november