Utrechtse massagesalon vecht sluiting aan: ‘Die mannen hebben zichzelf bevredigd’

Zeist: voldoende wapens in strijd tegen vandalisme

16:02 De gemeente Zeist heeft voldoende middelen beschikbaar om vandalisme in het centrum op te sporen en tegen te gaan. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD. In de nacht van 13 op 14 januari lieten vandalen een spoor van vernielingen achter in het centrum.