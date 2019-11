‘Utrechtse moeder strijkt vindersloon op voor vermiste goudstaaf’

Zorgcon­cern Careyn door het stof na fel bekriti­seer­de verhuizing van ouderen in Tuin­dorp-Oost

24 november Zorgconcern Careyn schoot bij de verhuizingen in verzorgingshuis Tuindorp-Oost ernstig tekort. De hoogbejaarde bewoners en hun families werden niet volledig of te laat geïnformeerd. Er was geen duidelijkheid over hoe de verhuizingen van de 90-plussers zouden verlopen. En er was geen luisterend oor.