Utrechtse musicalster Antje Monteiro presenteert haar levensverhaal via drive-through

Utrecht steunt zzp’ers en kleine onderne­mers: extra hulp bij aflossen schulden en versterken van onderne­ming

3 februari Zzp’ers en kleine ondernemers uit Utrecht die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen binnenkort hulp vragen bij de gemeente. De gemeente wil hulp bieden bij het versterken van ondernemingen, het oplossen van schulden of het begeleiden naar werk in loondienst.