Utrechtse Nadia met dood bedreigd om ‘poeswerp-video’, maar ze ís het helemaal niet

Een Utrechtse Nadia El Yaâcoubi (32) wordt sinds gistermiddag met de dood bedreigd omdat veel mensen denken dat zij degene is die in een filmpje op de internetsite Dumpert een kat in het water gooit. De politie heeft een bericht op Facebook gezet met de mededeling dat zij niet de dader is. Ook houdt de politie haar extra in de gaten.

De Utrechtse Nadia El Yaâcoubi zat gistermiddag rustig een kopje thee te drinken als opeens haar telefoon op hol slaat. Uit het niets stromen er tientallen appjes en Facebookberichten binnen. Nog voordat ze kan kijken wat haar allemaal toegestuurd wordt, wordt Nadia gebeld door een vriendin.

,,Die vertelde dat ik op Facebook moest kijken”, zegt ze. ,,En daar zag ik het filmpje. Mijn nekharen gingen er sowieso al van overeind staan. Maar toen ik erachter kwam dat mijn profiel aan de mishandeling werd gelinkt, draaide ik door. Ik wist van niets.”

De negen seconden durende video toont een jonge vrouw, die van afstand een kat in een sloot gooit. Volgens Nadia is de video opgenomen in Mijdrecht. Op de populaire filmpjessite Dumpert is hij onder de kop ‘Aandachtsmokkel gooit poesje in de plomp’ al ruim 150.000 keer bekeken en wordt er woedend op gereageerd. Ook op Facebook wordt de video massaal gedeeld. Enkel omdat Nadia op de vrouw in het filmpje lijkt, werden al snel onder een paar Facebookpost met de video de naam en profielfoto van Nadia geplaatst. Dan verspreidt het zich als een lopend vuurtje. In tientallen Facebookgroepen worden Nadia’s naam en foto gedeeld met de mededeling dat zij de vrouw uit het filmpje zou zijn.

Dreigberichten

Direct na de het zien van het filmpje gaat Nadia naar de politie, waar ze al snel zien dat zij inderdaad niet schuldig is. Ze past niet in het profiel van de dader: haar postuur, leeftijd en neus komen niet overeen met de vrouw uit het filmpje. De politie onderneemt direct actie en verzendt via Facebook een bericht met de mededeling dat Nadia onschuldig is. Ze houden Nadia bovendien extra in de gaten en rijden wat vaker langs haar huis, zo heeft de politie aan haar laten weten.

Nadia vertelt dat ze zich vanochtend nog steeds onveilig voelt. ,,Mensen roepen op om mij in de sloot te gooien en kopje onder te duwen of ze zeggen dat ik mezelf van kant moet maken. Zelfs mijn familie wordt belaagd. Een ware heksenjacht op basis van een foto en een naam. Mensen worden, en dat begrijp ik wel, witheet van dierenmishandeling, dus ik weet niet waartoe zij in staat zijn.”

Quote Ik heb er niet van kunnen slapen en krijg geen hap door mijn keel Nadia El Yaâcoubi

Inmiddels heeft ze wel een hoop excuses ontvangen. ,,Maar daar heb ik niets aan. Een sorry of een duimpje maakt niet goed dat ik gisteren emotioneel totaal kapot ben gemaakt. Ik heb er niet van kunnen slapen en krijg geen hap door mijn keel. Bovendien heb ik deze week een hele drukke agenda, maar ik blijf vandaag thuis omdat de energie totaal uit mij is getrokken.”